Минфин США рассчитывает, что потолок цен обеспечит приток на рынки дешевой нефти из РФ

Странам с низким и средним доходом лимит цен будет особенно выгоден, заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

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В Минфине США считают, что ограничение цены российской нефти обеспечит поток более дешевой нефти на глобальные рынки. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

«Потолок цены будет стимулировать поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки», — сказала она.

По словам Йеллен, механизм ограничения цен также принят для более эффективной защиты потребителей и компаний от глобальных сбоев поставок. Странам с низким и средним доходом лимит цен будет особенно выгоден, заявила она.

Ранее страны G7 и Австралия достигли консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичное решение ранее принял Евросоюз. В России неоднократно заявляли, что страна не будет продавать нефть по заранее установленным ценам, вне зависимости от того, какими они будут.