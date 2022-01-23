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На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США

Виктория Ивашечкина
23:30 23.01.2022
Ранее Белый дом сообщил о «больших поставках» вооружения в страну в ближайшее время.
На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США
© Фото: Юрій Мисягін Facebook
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В украинский аэропорт «Борисполь» прибыл самолет со второй партией военной помощи США.

Напомним, первая партия с американским вооружением прибыла на Украину накануне. Это первый пакет помощи в 2022 году. В американском посольстве в Киеве уточнили, что данная партия включала в себя около 200 тысяч фунтов летального вооружения, в том числе боеприпасы для защитников линии фронта Украины.

О прибытии второй партии военной помощи от США сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter

«Вторая птичка в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония передадут военную помощь Украине. Военная помощь будет представлять собой, в частности, противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, подчеркнули в пресс-службе минобороны Литвы. 

В пятницу, 21 января, Белый дом сообщил о «больших поставках» военной помощи Украине в ближайшее время. Уточнялось, что «только за последний год США выделили 650 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

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