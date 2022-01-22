Минобороны Литвы: страны Балтии направят Украине военную помощь
Балтийские страны - Литва, Латвия и Эстония передадут военную помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.
Военная помощь будет представлять собой, в частности, противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.
«Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония - противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам», - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
Ранее в пятницу, 21 января, Белый дом сообщил о «больших поставках» военной помощи Украине в ближайшее время. Приведена информация, что «только за последний год США выделили 650 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. В общей сложности с 2014 года было выделено 2,7 млрд долларов».