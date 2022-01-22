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Минобороны Литвы: страны Балтии направят Украине военную помощь

Марина Крижановская
02:20 22.01.2022
Однако литовский министр обороны выразил надежду на то, что Украина не воспользуется передаваемым вооружением.
Минобороны Литвы: страны Балтии направят Украине военную помощь
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress
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Балтийские страны - Литва, Латвия и Эстония передадут военную помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

Военная помощь будет представлять собой, в частности, противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

«Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония - противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам», - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Ранее в пятницу, 21 января, Белый дом сообщил о «больших поставках» военной помощи Украине в ближайшее время. Приведена информация, что «только за последний год США выделили 650 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. В общей сложности с 2014 года было выделено 2,7 млрд долларов».

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