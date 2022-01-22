В стране и мире Минобороны Литвы: страны Балтии направят Украине военную помощь Марина Крижановская Однако литовский министр обороны выразил надежду на то, что Украина не воспользуется передаваемым вооружением. © Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress Читайте нас на: Балтийские страны - Литва, Латвия и Эстония передадут военную помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы. Военная помощь будет представлять собой, в частности, противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. «Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония - противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам», - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства. Ранее в пятницу, 21 января, Белый дом сообщил о «больших поставках» военной помощи Украине в ближайшее время. Приведена информация, что «только за последний год США выделили 650 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. В общей сложности с 2014 года было выделено 2,7 млрд долларов». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика