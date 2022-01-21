В стране и мире В Белом доме сообщили о намерении отправить на Украину военную помощь в ближайшее время Елизавета Потейчук Пресс-секретарь Белого дома отметила, что с 2014 года американская сторона в общей сложности выделила 2,7 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В ближайшие сроки Соединенные Штаты Америки намерены направить Украине дополнительную военную помощь. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Только за последний год мы выделили 650 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. В общей сложности с 2014 года мы выделили 2,7 млрд долларов. Эти поставки продолжаются, в том числе и в настоящий момент. В ближайшее время будет больше поставок», - передает ее слова с брифинга ТАСС. Кроме того, Псаки подтвердила намерения Белого дома поставлять вертолеты Ми-17 российского производства на Украину. Также напомним, что заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину. Дипломат добавил, что Вашингтону стоит вместо этого заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика