«Думала война началась»: соседка убитой в Омской области семьи рассказала о произошедшем

Валентина, живущая по соседству с убитой семьей в селе Юрьевка Омской области рассказала «Звезде» о произошедшей трагедии. По ее словам, в ту ночь кто-то стучался в ее дверь, но пенсионерка испугалась и не открыла. Предположительно, это была одна из двух выживших девочек.

«Так сильно стучали, думала там война началась. Это ужас, я побоялась открыть. Я даже не могла представиться, что можно так стучать. Соседи наискосок от меня открыли. Криков не слышала, ничего», - рассказала Валентина.

При этом жители не были близко знакомы с погибшими - они не знают о возможных конфликта или мотивах убийцы. Сама семья была благополучной.

«У нас с ними все нормально было. Детки хорошие у них были», - рассказала другая жительница села.

О трагедии стало известно 22 января. Неизвестный, вооруженный ножом, проник в частный дом и зарезал проживающих в нем ребенка и супругов, которым было 35 и 38 лет. Их тела с ножевыми ранениями обнаружили соседи. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства.