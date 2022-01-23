Володин отреагировал на ситуацию со смертельным нападением бездомных собак на ребенка

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал трагедию, связанную с гибелью семилетней девочки в Забайкалье от нападения стаи собак. Так, Володин предложил на законодательном уровне ввести ответственность для чиновников, отвечающих за подобные случаи на местах. Спикер Госдумы также подчеркнул, что местная власть не уделяет должного внимания ситуации, пока количество бездомных собак только растет.

«В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах», - написал Володин у себя в Telegram.

Также, по словам Володина, со стороны региональных и местных бюджетов нужно «разработать меры поддержки гражданских инициатив». Политик утверждает, что поддержка может быть выражена в освобождении от налога на землю для частных приютов, покупке корма, стерилизации или выделении гранта на строительство мест для содержания животных.

«Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения», - заявил Володин.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законов об отлове бродячих собак. Кроме того, Бастрыкин потребовал от подчиненных в дальнейшем принять исчерпывающие решения по расследованию аналогичных дел, напомнив о личной ответственности руководителей территориальных подразделений за принятие мер уголовно-правового характера.