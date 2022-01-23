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Глава СК поручил подготовить предложения по изменению законов об отлове бродячих собак

Елизавета Потейчук
16:43 23.01.2022
Также Бастрыкин потребовал от подчиненных в дальнейшем принять решения по расследованию подобных дел, напомнив о личной ответственности руководителей территориальных подразделений за принятие правовых мер.
Глава СК поручил подготовить предложения по изменению законов об отлове бродячих собак
© Фото: СК РФ
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства в связи со случаем гибели девочки после нападения стаи бродячих собак в Забайкалье. С целью повышения безопасности граждан и исключения подобных ситуаций сотрудникам центрального аппарата ведомства будет необходимо проанализировать такие же происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства.

«В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными. Результат этой работы будет представлен в установленном порядке руководству страны», - говорится в сообщении на сайте СК.

Более того, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в дальнейшем принять исчерпывающие решения по расследованию аналогичных дел, напомнив о личной ответственности руководителей территориальных подразделений за принятие мер уголовно-правового характера. В сообщении СК также указано, что обоснованность принимаемых процессуальных решений, а также полнота проведенного расследования по каждому случаю будут тщательно отслеживаться.

«Подобная реакция вызвана из раза в раз повторяющимися происшествиями, связанными с нападениями бродячих животных на людей в разных регионах страны. К сожалению, эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники, увы, попросту игнорируют ее. Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне», - добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее жители села Забайкалья, где собаки загрызли девочку, устроили сход у администрации. Сообщается, что народ потребовал кардинального решения проблемы нападения животных на людей.

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