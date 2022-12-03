В посольстве РФ ждут разъяснений от британских властей о ситуации с Фридманом

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Российская дипмиссия не получала запросов от миллиардера Михаила Фридмана и уведомлений от британских властей после известий о задержании 58-летнего российского бизнесмена в Лондоне. Об этом «Звезде» заявил первый секретарь посольства РФ в Великобритании Илья Ерофеев.

«Официально к нам не поступал ни запрос от самого Фридмана, ни уведомление об британцев. Поэтому что-либо сказать по этому поводу мы не можем, каким-то образом спекулировать на эту тему мы также не хотели бы. В Foreign Office был направлен соответствующий запрос с нотой от посольства. Мы ждем разъяснений», - сказал он.

Также Ерофеев отметил, что в любом случае, если речь идет о гражданине РФ, есть определенная процедура, которую необходимо соблюсти.

«Британцы обязаны уведомить нас об этом, но никакой информации мы не получали», - добавил секретарь.

Ранее источник из окружения Михаила Фридмана подтвердил задержание бизнесмена. С его слов, предприниматель задержан полицией, однако его пока отпустили под залог. В пресс-службе «Альфа-Банка» в свою очередь опровергли новость об аресте олигарха. Согласно заявлению, Фридман «находится у себя дома, не под арестом, никакого отношения к этой истории он не имеет».