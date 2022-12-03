Источник из окружения Фридмана подтвердил задержание бизнесмена

Ранее посольство Российской Федерации в Лондоне потребовало от властей Великобритании допустить консульских сотрудников к задержанному.

© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Российский бизнесмен Михаил Фридман задержан полицией в Лондоне. Информацию об этом подтвердил источник в окружении предпринимателя.

«Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», - сказал он в беседе с ТАСС.

Он добавил, что о причинах задержания и иных подробностях инцидента ничего не знает.

Ранее стало известно, что посольство Российской Федерации в Лондоне потребовало от властей Великобритании незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена. Кроме того, диппредставительство потребовало обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвоката.