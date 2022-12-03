Дипмиссия РФ требует от властей Британии назвать причины задержания российского бизнесмена

Кроме того, российское посольство потребовало обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвоката.

© Фото: Hesther Ng, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Посольство Российской Федерации в Лондоне потребовало от властей Великобритании незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.

Кроме того, диппредставительство потребовало обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвоката.

Напомним, в Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали российского бизнесмена. По данным The Independent, речь идет о 58-летнем мужчине, имя которого не раскрывается. Предприниматель был задержан 1 декабря в его собственном «многомиллионном» доме в Лондоне. Всего в операции по задержанию были задействованы около 50 сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью.

Первый вице-президент консорциума «Альфа-групп» Кирилл Бабаев не подтвердил и не опроверг «Звезде» задержание российского миллиардера Михаила Фридмана в Великобритании, сказав, что «впервые об этом слышит». Представитель «Альфа-банка» сообщил телеканалу РБК, что Михаил Фридман не имеет отношения к этому делу. По его словам, олигарх находится у себя дома, не под арестом.