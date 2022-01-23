Самолет МС-21-300 пройдет испытания в Якутии в условиях низких отрицательных температур

Самолет МС-21-300 производства Корпорации «Иркут», входящей в состав госкорпорации Ростех, совершил перелет из города Жуковского в Якутск для испытаний в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха. Группа специалистов «Иркута» и ОКБ им. Яковлева, которую возглавил заместитель генерального директора «ОАК» по гражданской авиации Андрей Богинский, прилетела для организации и проведения испытаний.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха Владимир Сивцев, генеральный директор АО «Авиакомпания «Якутия» Андрей Винокуров, первый заместитель генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Константин Сергеев и руководитель Саха (Якутского) МТУ Росавиации Олег Ворошилов встретили воздушное судно в аэропорту. По словам, управляющего директора АО «ОКБ им. А.С.Яковлева» Даниила Бренермана, полет МС-21-300 прошел без накладок.

«Наземные и летные испытания в Якутии будут проходить ориентировочно в течение трех недель в зависимости от температуры воздуха в регионе. Каждому этапу испытаний предшествует выхолаживание самолета - в вечернее и ночное время он будет находиться на открытой стоянке в течение 12 часов. Организационную и техническую поддержку испытаниям нам оказывает Аэропорт “Якутск” и авиакомпания “Якутия”», - отметил он.

Самолет МС-21-300 пилотируют летчики-испытатели первого класса ОКБ им. А.С.Яковлева Олег Мутовин и Андрей Воропаев. Испытания воздушного судна будут проводиться в рамках расширения сертификата типа, который на сегодняшний день разрешает эксплуатацию самолета при температуре наружного воздуха у земли -30 °C. Системы самолета ранее были успешно протестированы на стендах в температурных режимах до -55 °C.