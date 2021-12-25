Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет

В пресс-службе Ростеха сообщили, что новейший отечественный самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет. Кроме того, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что полет воздушного судна является «результатом развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки».

«Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет прошел в штатном режиме», - говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

По словам Мантурова, общий объем выделенных Минпромторгом средств на создание российских материалов для композитного крыла составил 4,4 миллиарда рублей. Министр утверждает, что технология, внедренная для производства крыла МС-21, обладает некоторыми преимуществами. В сравнении с традиционной автоклавной технологией, она способствует увеличению производительности, снижению трудозатраты и себестоимости, а также обеспечению возможности формования крупных деталей.

«К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идёт изготовление третьего комплекта. Получение изменений в сертификат типа в части композитного крыла из российских материалов планируем на вторую половину 2022 года», - сказал глава Минпромторга.

Ранее самолет МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту Иркутска. Тренировочный полет прошел в рамках сертификационных испытаний в штатных условиях.