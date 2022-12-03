В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «Альфа-групп» не смогли подтвердить или опровергнуть задержание Фридмана в Лондоне

Максим Крюков
17:50 03.12.2022
Ранее стало известно, что в Великобритании задержали 58-летнего российского бизнесмена.
В «Альфа-групп» не смогли подтвердить или опровергнуть задержание Фридмана в Лондоне
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Первый вице-президент консорциума «Альфа-групп» Кирилл Бабаев не подтвердил и не опроверг «Звезде» задержание российского миллиардера Михаила Фридмана в Великобритании.

«Впервые об этом слышу», - сказал он.

Представитель «Альфа-банка» сообщил телеканалу РБК, что Михаил Фридман не имеет отношения к этому делу.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», - сказал представитель банка.

Ранее британское интернет-издание The Independent, ссылаясь на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью, сообщило, что в Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего российского бизнесмена. Он обвиняется в отмывании денежных средств и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Британии и лжесвидетельства.

По данным издания, вместе с этим таинственным бизнесменом были задержаны еще два человека: сотрудник особняка, где проживал предприниматель, и некий 39-летний мужчина. Якобы они все причастны к отмыванию денег. В ходе обыска были изъяты несколько электронных устройств и «значительные суммы наличными». Все трое задержанных были допрошены и после этого отпущены под залог.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:56 Армия
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
18:31 В стране и мире
Сын Трампа раскритиковал Зеленского за гонения на УПЦ
17:45 В стране и мире
The Independent: в Лондоне задержали 58-летнего российского бизнесмена
17:10 Спорт
Врачи прекратили химиотерапию Пеле, у которого обнаружили новые метастазы
16:15 В стране и мире
Кремль: Путин со временем посетит Донбасс
Популярное
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.