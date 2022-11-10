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Байден заявил, что будет переизбираться независимо от итогов промежуточных выборов

Алиса Краузе
01:21 10.11.2022
Президент США Джо Байден повторно выдвинет свою кандидатуру на выборах 2024 года.
Байден заявил, что будет переизбираться независимо от итогов промежуточных выборов
© Фото: Dominick Sokotoff Keystone Press Agency Globallookpress
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Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил намерении повторно баллотироваться на главный государственный пост в 2014. Выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание американский лидер планирует вне зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс США которые станут известны в скором времени.

О позиции Байдена относительно президентских выборов 2024 года сообщает RT в Telegram-канале.

Ранее в американской прессе появлялась информация, что Джо Байден примет решение касательно своего выдвижения на второй срок без оглядки на итоги промежуточных выборов. По сведениям СМИ, американский лидер возьмется за обсуждение потенциального президентства в ближайшее время.

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