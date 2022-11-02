Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство

Сергей Шойгу подчеркнул, что это особенно важно в наши дня, когда в мире нарастает напряженность и разрушаются основы стратегической стабильности, усиливается конфронтацией между Россией и странами Запада.

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании единого оборонного пространства Россией и Белоруссией.

«Продолжаем формировать единое оборонное пространство. Принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны», - заявил Шойгу на заседании совместной коллегии России и Белоруссии.

Он подчеркнул, что это особенно важно в наши дня, когда в мире нарастает напряженность и разрушаются основы стратегической стабильности, усиливается конфронтацией между Россией и странами Запада.

Сергей Шойгу отметил, что в этих условиях приоритетная задача Минобороны России - обеспечение военной безопасности Союзного государства.

При этом, как заметил Шойгу, основное внимание уделяется подготовке войск. Так, например, с 22 октября на территории Белоруссии проводится боевое слаживание соединений и воинских частей, которые были назначены в состав региональной группировки войск.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов