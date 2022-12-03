Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада, сказал глава МО РФ.

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии во время встречи со своим коллегой Виктором Хрениным в Минске.

«Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства», - заявил в ходе переговоров со своим белорусским коллегой министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На встрече главы оборонных ведомств двух стран подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Ранее Шойгу заявил, что Запад хочет лишить Россию возможности вести независимую внешнюю политику. Как отметил министр, уничтожение экономики и военного потенциала России является основной целью коллективного Запада. Как утверждает глава российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты Америки хотят сохранить глобальное лидерство и ослабить остальные страны, даже собственных союзников.

Материл подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов