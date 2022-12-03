В стране и мире Сын Трампа раскритиковал Зеленского за гонения на УПЦ Ян Брацкий Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят религиозные организации, которые считают аффилированными с Россией. © Фото: Volodymyr Zelensky, GlobalLookPress Читайте нас на: Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике украинского лидера Владимира Зеленского и его покровителей из демпартии США. Сын 45-го главы Белого дома припомнил Зеленскому гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата. «Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников. Возможно, поэтому для демократов он - суперзвезда. Давайте отправим ему еще 100 000 000 000 00 долларов без какой-либо отчетности», - написал он в Twitter. Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят религиозные организации, которые считают аффилированными с Россией. В свою очередь, в Украинской православной церкви заявили, что всегда осуществляли деятельность в соответствии с законами и не угрожали государственной безопасности. В заявлении, опубликованном украинскими средствами массовой информации, отмечается, что данное утверждение подтверждают отчеты о проверках храмов и монастырей. Также изучение профессиональных религиоведов проходил и принятый в мае обновленный устав УПЦ. Экспертное мнение и аналитика