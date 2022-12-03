В минкульте Украины опровергли передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ
Министр культуры Украины Александр Ткаченко опроверг сообщения о перерегистрации Киево-Печерской Лавры на ПЦУ. Он отметил, что ее юрлицо давно является зарегистрированным в одной из церквей Лавры.
«Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес», - приводит его слова издание «Украинская правда».
Глава ведомства подчеркнул, что процесс перерегистрации никак не относится к ситуации в Киево-Печерской Лавре.
Накануне, 2 декабря, архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря заявил о том, что Лавра якобы теперь является частью ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр.
Впоследствии в Русской православной церкви заявили, что перерегистрация этой святыни является частью продуманной кампании, целью которой является создание впечатления подрыва доверия к канонической УПЦ.