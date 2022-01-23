«Информационное прикрытие»: почему Запад начал массово перебрасывать вооружение на Украину

В Киев словно на работу летают дипломатические самолеты из-за океана. На Украине еще не успели попрощаться с директором ЦРУ, делегацией американских сенаторов и новой главой МИД ФРГ, как уже прибыло новое лицо высокого ранга - госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он в очередной раз повторил, что Россию ждут непосильные издержки, «если она вторгнется на территорию Украины».

«Мы четко сказали Москве, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будут иметь серьезные последствия, которые будут не только со стороны США, но и от Европы, и других стран мира», - сказал Блинкен.

В то время как американский госсекретарь повторял, что прибыл на Украину продвигать деэскалацию и дипломатию, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что английская сторона доставит Киеву новую крупную партию вооружения. В британском Минобороны прокомментировали это как «важный уравнитель для украинских военных в будущем конфликте с русскими».

«Мы приняли решение поставлять Украине легкие противотанковые оборонительные системы вооружения. Небольшое количество британского персонала также проведет начальное обучение. В последние недели мы наблюдаем ужесточение российской риторики, усиление киберактивности и распространение дезинформации, которая может послужить ложным предлогом для российского военного вмешательства. Украина имеет полное право защищать свои границы, и этот новый пакет помощи еще больше расширяет ее возможности», - говорит Уоллес.

Тем временем в аэропорту Борисполь разгрузили очередной транспортник ключевого союзника США - Великобритании. На Украину Лондон поставил несколько тысяч противотанковых ракетных комплексов. Украинские СМИ пишут с воодушевлением, насколько они идеальны для ведения городских боев. Британия за неделю прислала на Украину десять военно-транспортных «Боингов» ВВС Великобритании с тяжелым вооружением. Кроме того, на Украину высадились несколько десятков британских военных, или, как их еще называют, инструкторов. МИД Великобритании также не отстает. В дипведомстве также отчитались о поддержке Киева, правда, проведя удивительные по своему невежеству исторические параллели.

«Украина - гордая страна с долгой историей. Они знали вторжения и раньше, от монголов до татар. Они страдали от организованного государством голода. Вторжение приведет только к затяжному конфликту, как мы знаем из советской войны в Афганистане или конфликта в Чечне. На этой неделе Соединенное Королевство объявило о новом пакете учебной поддержки и оборонительного оружия для Украины, чтобы повысить их возможности. И мы работаем с нашими партнерами над высокоэффективными мерами, нацеленными на российский финансовый сектор и частных лиц», - утверждает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Западные страны продолжают нашпиговывать Украину новым оружием, пугая весь мир сказками о российской агрессии. Поставки возрастают пропорционально высказываниям о якобы «российской угрозе». Первая партия из анонсированного США пакета военной помощи - 90 тонн летального оружия и боеприпасов - уже прибыла в Киев.

Госдеп США вдогонку за первым уже отправил второй рейс с комплектом вооружения для гражданских боев - гранатометами, способными пробивать бетон и броню. А ранее Госдепартамент одобрил запрос прибалтийских стран о передаче части американского оружия Украине. Так, Эстония отправит противотанковые комплексы «Джавелин», а Латвия с «Литвой» - зенитно-ракетные комплексы «Стингер».

Помимо этого, на днях в Сенат США представили проект закона о ленд-лизе для Украины, который максимально упростит возможность поставок любого оружия. Так, Германия отправляет полевой мобильный госпиталь вместо вооружений, а Канада - сразу несколько сотен спецназовцев. Западные СМИ, в свою очередь, продолжают нагнетать обстановку, чтобы оправдать масштабные поставки оружия. На данный момент придумать очередной фейк о мифической агрессии России - один из ключевых навыков зарубежных журналистов. Американская газета «New Yourk Times» преподнесла очередную «сенсацию» заголовком «Россия опустошила свое посольство на Украине». Однако горе-репортеров быстро удалось разоблачить. В министерстве иностранных дел РФ эвакуацию сотрудников опровергли. Но писатель и ведущий CNN Тим Маршалл на полном серьезе говорит о сценариях воображаемого вторжения, сидя на домашнем диване и разложив перед собой карты.

«Если будет вторжение, оно, вероятно, пройдет по одному из четырех сценариев. Во-первых, это полная оккупация Донбасса. Затем наступление из Крыма - присоединение всех этих территорий к северу, чтобы увеличить буферную зону. Следующим возможным этапом может стать продвижение по черноморскому побережью до Одессы. Затем аннексия всего побережья, чтобы отрезать Украину от Черного моря», - заявил Маршалл.

Обычные граждане Украины в первую очередь страдают от всех этих страшилок. Люди, перепуганные бесконечными разговорами о войне, сметают с полок магазинов товары первой необходимости. Власти Киева решили выделить на оборону столицы от «российских захватчиков» свыше 110 миллиона гривен или четыре миллиона долларов на фоне несмолкающих слухов о мнимом «нападении России». А в Интернете множество просмотров набирают ролики «как правильно собрать тревожный чемоданчик». Кажется, что даже сам украинский президент испугался масштабов паники среди населения и записал обращение к нации, чтобы успокоить граждан.

«Сейчас все информационное пространство заполнено похожими сообщениями - про войну с Россией. Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на наши нервы. И худшее, что мы можем сделать это поддаться панике, побежать снимать деньги, распространять фейки в сети, закупаться гречкой и спичками», - сказал Зеленский.

Но Зеленский изменил риторику буквально на следующий день, начав рассуждать о многочисленных жертвах, которые неизбежно будут, если «нападет Россия». Украинский лидер даже определил первый стратегический населенный пункт, который Россия якобы должна захватить, по его словам. Министр обороны Украины Алексей Резников пошел дальше и решил напугать не только украинцев, но и всю Европу.

«Будет много крови, будут беженцы, это будет катастрофа для Европы. Ведь эта война не только на востоке Украины. Она направляется на восток Европы. Несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей», - утверждает Резников.

Традиционно в том, что Украина сейчас переживает панику и падения курса гривны, виновата Москва. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы имеем ситуацию, когда Россия не только угрожает оружием, но делает это одновременно с нагнетанием панических настроений, которыми пытаются расшатать украинское общество, расшатать украинскую экономику, отвлечь местных и иностранных инвесторов от вложения денег в нашу страну», - считает он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что весь этот шквал заявлений вынуждает российское дипведомство в очередной раз терпеливо объяснить: в действительности именно Запад и Украина занимаются пиар-кампанией по устрашению и запугиванию.

«Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе, военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», - полагает Захарова.

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обнародовала новые разведданные, которые свидетельствуют о том, что Киев стремительно наращивает военную группировку у линии разграничения. В Красноармейске остановился эшелон с реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Смерч». В Авдеевку и Красный Лиман, по информации Донецка, доставлены химикаты для возможных провокаций с ядовитыми веществами. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, Украина готовится к диверсии. Сейчас на территории Донбасса проживает более полумиллиона россиян. Депутаты от КПРФ выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину, что РФ обязана защитить своих граждан. Парламентарии также внесли в Госдуму законопроект о необходимости признания Донецкой и Луганской Народных Республик. О важности рассмотрения этого вопроса заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный. Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», - сказал он.

Россия внесла весомый вклад, чтобы Украина состоялась в качестве независимого государства, а также всегда выступала за добрососедские отношения. Однако действующий режим Киева вдохновляется образом своей страны как «Анти-России», о чем сказал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на открытии документальной выставки «Нарушение прав человека на Украине». Он также провел страшную аналогию - ситуация на современной Украине все больше напоминает период гитлеровской оккупации.