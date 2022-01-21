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Сенаторы США представили законопроект оказания военной помощи Украине по ленд-лизу

Марина Крижановская
04:38 21.01.2022
Отмечается, что инициатива американских сенаторов является помощью при предоставлении вооружения Украине в обход препятствиям.
Сенаторы США представили законопроект оказания военной помощи Украине по ленд-лизу
© Фото: pexels.com
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Сенаторы из Демократической и Республиканской партий Соединенных Штатов представили законопроект, позволяющий США направлять военную помощь на Украину по государственной программе ленд-лиз. Об этом стало известно от одного из авторов предложения - республиканца Джона Корнина.

«Сегодня двухпартийная группа сенаторов и я представили Закон о защите украинской демократии по ленд-лиз в ответ на угрозы России Украине», - написал он в своем Twitter.

Корнин подчеркивает, что закон «позволит им вновь послужить арсеналом демократии», чтобы предоставить Украине оружие поражающего действия против «угроз России украинскому суверенитету». Он опубликовал также в своем аккаунте более подробную информацию о законопроекте, «нацеленном на защиту украинских граждан».

Пресс-служба Джона Корнина, как передает ТАСС, сообщила о возможности президента США «предоставлять во временное пользование оборонительные средства партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов». Но отмечается, что «бюрократические барьеры и другие ограничения делают эти полномочия непрактичными в условиях нынешнего кризиса на Украине». В то время как представленный к рассмотрению законопроект позволит «устранить препятствия для предоставления вооружений Украине».

Уточняется, что любая «кибератака из России на критически важные объекты инфраструктуры Украины будет классифицирована как вооруженное нападение со стороны России».

Ранее в среду, 19 января, президент США Джо Байден доложил, что американская сторона поставила военную помощь украинской стороне на сумму более полумиллиарда долларов. Он поделился данными о цифрах во время пресс-конференции.

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