Сенаторы США представили законопроект оказания военной помощи Украине по ленд-лизу

Сенаторы из Демократической и Республиканской партий Соединенных Штатов представили законопроект, позволяющий США направлять военную помощь на Украину по государственной программе ленд-лиз. Об этом стало известно от одного из авторов предложения - республиканца Джона Корнина.

«Сегодня двухпартийная группа сенаторов и я представили Закон о защите украинской демократии по ленд-лиз в ответ на угрозы России Украине», - написал он в своем Twitter.

Корнин подчеркивает, что закон «позволит им вновь послужить арсеналом демократии», чтобы предоставить Украине оружие поражающего действия против «угроз России украинскому суверенитету». Он опубликовал также в своем аккаунте более подробную информацию о законопроекте, «нацеленном на защиту украинских граждан».

Пресс-служба Джона Корнина, как передает ТАСС, сообщила о возможности президента США «предоставлять во временное пользование оборонительные средства партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов». Но отмечается, что «бюрократические барьеры и другие ограничения делают эти полномочия непрактичными в условиях нынешнего кризиса на Украине». В то время как представленный к рассмотрению законопроект позволит «устранить препятствия для предоставления вооружений Украине».

Уточняется, что любая «кибератака из России на критически важные объекты инфраструктуры Украины будет классифицирована как вооруженное нападение со стороны России».

Ранее в среду, 19 января, президент США Джо Байден доложил, что американская сторона поставила военную помощь украинской стороне на сумму более полумиллиарда долларов. Он поделился данными о цифрах во время пресс-конференции.