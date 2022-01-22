Глава МИД Украины назвал разочаровывающими последние заявления ФРГ о поставках оружия

Украина благодарна Германии за дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Донбассе, однако последние заявления ФРГ разочаровывают Киев и идут вразрез с оказанной помощью. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности. Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», - написал министр в Twitter.

Партнеры из Германии, утверждает Кулеба, должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к России. Он отметил, что для его достижения и якобы «сдерживания РФ» прилагаются огромные усилия.

Напомним, что по данным СМИ, немецкие власти приняли решение запретить экспорт вооружения производства ФРГ на Украину. Как указывает пресса, прямые поставки немецких вооружений или их поставки через другие страны будто бы разрешили производить только с согласия Берлина, которое Таллин не получил.