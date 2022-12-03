Шойгу и глава МО Белоруссии приняли изменения в соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере

Министр обороны РФ отметил, что Белоруссия была и остается надежным партнером России.

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Министры обороны Российской Федерации и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

«Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства», - заявил в ходе переговоров со своим белорусским коллегой генерал армии Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что Белоруссия была и остается надежным партнером России.

По словам Сергея Шойгу, в настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, которые были назначены в состав региональной группировки войск.

О развертывании совместной региональной группировки войск президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились 10 октября. По словам белорусского лидера, в Киеве не просто обсуждают, а планируют нанести удары по белорусской территории.

В начале ноября Шойгу заявлял, что увеличение числа войск Североатлантического альянса в рамках усиления на восточном рубеже ставит под удар союзников России, особенно Белоруссию.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.