Шойгу заявил, что Запад хочет лишить Россию возможности вести независимую политику
Запад хочет лишить Россию возможности вести независимую внешнюю политику, уверен министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия - уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику», - сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
Как утверждает глава российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты Америки хотят сохранить глобальное лидерство и ослабить остальные страны, даже собственных союзников. В то же время коллективный Запад стремится уничтожить экономику России, ее военный потенциал.
Накануне, 1 ноября, на селекторном совещании Шойгу заявил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне спецоперации на Украине за две недели.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов