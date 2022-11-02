Шойгу заявил, что Запад хочет лишить Россию возможности вести независимую политику

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Запад хочет лишить Россию возможности вести независимую внешнюю политику, уверен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия - уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику», - сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Как утверждает глава российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты Америки хотят сохранить глобальное лидерство и ослабить остальные страны, даже собственных союзников. В то же время коллективный Запад стремится уничтожить экономику России, ее военный потенциал.

Накануне, 1 ноября, на селекторном совещании Шойгу заявил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне спецоперации на Украине за две недели.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов