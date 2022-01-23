«Ханжеский закон»: экс-глава Забайкалья призвал жестче действовать против диких собак

Бывший губернатор Забайкальского края Константин Ильковский отреагировал на трагическую гибель семилетней девочки, которую загрызли собаки в селе Домна. По его словам, следует пересмотреть законодательство относительно противодействия диким собакам. Он также отметил, что это не первый подобный случай. В 2015 году от нападения собак в Чите погиб мальчик.

«Существующий закон - плохой закон, ханжеский. Безнадзорные животные — дикие звери, так должно быть прописано в законе, и действия с ними должны быть адекватными без всякого смущения. Нас же не смущает, что в каждом магазине продается отрава от "домашних" тараканов, мышей и крыс. Передайте, пожалуйста, мои соболезнования семье девочки. Страшно это очень», - цитирует слова Ильковского «Чита.ру».

О трагедии стало известно 22 января - в поселке Домна Читинского района Забайкальского края стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. После этого местные жители вышли на стихийный сход возле здания администрации. Народ требовал кардинального решения проблемы нападения животных на людей.