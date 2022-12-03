Кремль: Путин со временем посетит Донбасс

© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress

Президент Российской Федерации Владимир Путин со временем посетит Донбасс. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации», - сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Накануне стало известно о том, что мэр Москвы Сергей Собянин побывал в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Градоначальник осмотрел траншеи и блиндажи, пообщался со строителями и военнослужащими, которые обустраивают рубежи, в том числе противотанковые рвы и огневые точки.

Как объяснил Собянин, на линии обороны в настоящий момент трудятся тысячи работников городского хозяйства. Кроме того, мэр встретил бойцов, которые были мобилизованы из Москвы. У них, отметил градоначальник, боевое настроение.