Дипломат назвал несерьезными угрозы отключения РФ от SWIFT

Угроза отключить Россию от международной платежной системы SWIFT несерьезны. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.

«Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно - это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем», - сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала «ИЗОЛЕНТА Live».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы отключения России от международной платежной системы SWIFT могут спровоцировать «горячих голов» на Украине вновь начать гражданскую войну на юго-востоке страны. Он отметил, что такие серьезные заявления могут вселять Украине «ошибочные надежды».