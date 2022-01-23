Дипломат Гаврилов заявил, что РФ не будет терпеть провокации Запада на Донбассе

Россия не будет терпеть возможные провокации Украины и стран Запада на Донбассе. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.

«Все четко было выяснено, сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ все это прозвучало», - сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала «ИЗОЛЕНТА Live».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не исключает провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса. Совокупность фактов говорит о том, что «подготовка велась достаточно определенными составляющими».