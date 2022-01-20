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Песков заявил, что угрозы отключения РФ от SWIFT могут провоцировать Украину на новый конфликт в Донбассе

Алексей Курильченко
14:39 20.01.2022
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что такие серьезные заявления могут вселять Украине «ошибочные надежды».
Песков заявил, что угрозы отключения РФ от SWIFT могут провоцировать Украину на новый конфликт в Донбассе
© Фото: РИА Новости (Архив)
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Угрозы отключения России от международной платежной системы SWIFT могут спровоцировать «горячих голов» на Украине вновь начать гражданскую войну на юго-востоке страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что такие серьезные заявления могут вселять Украине «ошибочные надежды».

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока... Мы опасаемся в этой связи», - сказал Песков журналистам.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власти США продолжают проводить консультации с партнерами из Европы по вопросу мер в отношении России на случай ее якобы «вторжения на территорию Украины». По его словам, ни один из вариантов не исключен.

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