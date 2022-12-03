Посольство РФ в США: российская нефть продолжит пользоваться спросом после введения «потолка цен»

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Российская нефть продолжит пользоваться спросом на мировых рынках, несмотря на введение предельной стоимости. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне. В диппредставительстве отметили, что результатом введения «потолка цен» станет повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья.

«Ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам. Вне зависимости от нынешних "заигрываний" с опасным и нелегитимным инструментом, уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом», - говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии отметили, что Запад пытается перекроить базовые принципы функционирования свободных рынков. Страны G7 якобы хотят решить проблемы, созданные ими же на пустом месте.

Напомним, ранее государства «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов. Договоренность вступит в силу «5 декабря или вскоре после этого».

Что касается нефтепродуктов, то такое соглашение вступит в силу 5 февраля 2023 года. Цену планируется определить отдельно.