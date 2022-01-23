В посольстве России назвали «анекдотичными» заявления Британии о намерении РФ якобы сменить власть на Украине

Заявления Лондона о том, что Россия якобы планирует привести к власти в Киеве «своего» кандидата анекдотичными. Об этом сообщили в российском посольстве в Великобритании. Отмечается, что упомянутый Британией политик находится под российскими санкциями, так как представляет угрозу российской национальной безопасности.

«Последняя же новость - о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, – и вовсе анекдотична», - сообщается в Telegram-канале посольства.

По данным РИА Новости, речь идет о бывшем депутате Верховной Рады Евгении Мураеве.

Лондон призвали прекратить риторические провокации, которые в нынешней напряженной обстановке может внести вклад в дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности.

Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия не будет терпеть возможные провокации Украины и стран Запада на Донбассе.