Европа с 1945 года находится под оккупацией США и сможет выйти из нее только благодаря России или Китаю. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев, подчеркнув, что это «наша общая проблема».

«Невозможно сейчас говорить о развитой и самостоятельной Европе, потому что она с 1945 года находится под оккупацией США и выйти из-под этой оккупации без России или Китая не сможет. Они тоже устали, у них растут крайние правые настроения, они устают от того, что им вечно устраивают миграционные кризисы, они хотят жить своими интересами, а не той повесткой, которую им навязывают из-за океана, и это наша общая проблема», - считает Мураев.

По словам украинского политика, стране надо «понимать, из-за кого мы воюем». Он также отметил, что в случае с континентальным союзом, Украине не подойдет президентская форма правления.

«Украина сейчас должна жить объединением, пониманием из-за кого мы воюем, кто нас толкает в эту войну и почему нам это невыгодно, что нам предстоит. Поэтому, если мы будем говорить о большом континентальном союзе, то нам не подходит президентская форма правления», - заявил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Ранее стало известно, что в США изучают возможность ограничения военных учений в Европе. Американская пресса сообщает, что это связано с якобы сложившейся «напряженной» ситуацией на границе России и Украины.