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КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря

Максим Крюков
04:08 31.12.2022
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски производились из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто.
КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря
© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Северная Корея в субботу, 31 декабря, запустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным источника, пуски производились из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Отмечается, что южнокорейские военнослужащие анализируют дальность, высоту и скорость полета снарядов, сохраняя полную боевую готовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки.

Ранее сообщалось, что КНДР выпустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря. По данным японской береговой охраны, оба снаряда, вероятнее всего, уже упали в морское пространство.

Также стало известно, что в Южной Корее состоялся успешный испытательный запуск космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем. Место запуска остается засекреченным. Как отметило агентство Yonhap, впервые провести успешный тест ракеты с таким двигателем удалось в марте текущего года.

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