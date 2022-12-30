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Свечение в небе от запущенной в Южной Корее космической ракеты-носителя сняли на видео

Анна Назайкина
15:55 30.12.2022
Впервые провести успешный тест ракеты с твердотопливным двигателем удалось в марте текущего года.
© Видео: goldenbear_kim, ma000111, Twitter © Фото: ma000111, Twitter
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В Южной Корее состоялся успешный испытательный запуск космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем, передает Yonhap, ссылаясь на оборонное ведомство страны. Место запуска остается засекреченным.

«Тестовый полет твердотопливной ракеты-носителя прошел успешно», - передает агентство.

Отмечается, что впервые провести успешный тест ракеты с таким двигателем удалось в марте текущего года.

«Наши вооруженные силы удвоят усилия, направленные на укрепление обороноспособности, в том числе в космическом пространстве», - отметили в Министерстве обороны страны.

Жители Кореи опубликовали в социальных сетях видео неба, озаренного огнями вследствие запуска ракеты. Необычное свечение многим интернет-пользователям напомнило НЛО.

Накануне в Южной Корее произошло ДТП в тоннеле на скоростной магистрали. После столкновения автомобилей начался мощный пожар.

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