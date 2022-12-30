Свечение в небе от запущенной в Южной Корее космической ракеты-носителя сняли на видео
В Южной Корее состоялся успешный испытательный запуск космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем, передает Yonhap, ссылаясь на оборонное ведомство страны. Место запуска остается засекреченным.
«Тестовый полет твердотопливной ракеты-носителя прошел успешно», - передает агентство.
Отмечается, что впервые провести успешный тест ракеты с таким двигателем удалось в марте текущего года.
«Наши вооруженные силы удвоят усилия, направленные на укрепление обороноспособности, в том числе в космическом пространстве», - отметили в Министерстве обороны страны.
Жители Кореи опубликовали в социальных сетях видео неба, озаренного огнями вследствие запуска ракеты. Необычное свечение многим интернет-пользователям напомнило НЛО.
Накануне в Южной Корее произошло ДТП в тоннеле на скоростной магистрали. После столкновения автомобилей начался мощный пожар.