В стране и мире Свечение в небе от запущенной в Южной Корее космической ракеты-носителя сняли на видео Анна Назайкина Впервые провести успешный тест ракеты с твердотопливным двигателем удалось в марте текущего года. © Видео: goldenbear_kim, ma000111, Twitter © Фото: ma000111, Twitter Читайте нас на: В Южной Корее состоялся успешный испытательный запуск космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем, передает Yonhap, ссылаясь на оборонное ведомство страны. Место запуска остается засекреченным. «Тестовый полет твердотопливной ракеты-носителя прошел успешно», - передает агентство. Отмечается, что впервые провести успешный тест ракеты с таким двигателем удалось в марте текущего года. «Наши вооруженные силы удвоят усилия, направленные на укрепление обороноспособности, в том числе в космическом пространстве», - отметили в Министерстве обороны страны. Жители Кореи опубликовали в социальных сетях видео неба, озаренного огнями вследствие запуска ракеты. Необычное свечение многим интернет-пользователям напомнило НЛО. Накануне в Южной Корее произошло ДТП в тоннеле на скоростной магистрали. После столкновения автомобилей начался мощный пожар. Экспертное мнение и аналитика