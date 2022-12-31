КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

По данным агентства Yonhap, в настоящий момент южнокорейские военные занимаются оценкой дальности, высоты и скорости полета ракет.

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Корейская Народно-Демократическая Республика запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на военнослужащих Южной Кореи.

По данным агентства, в настоящий момент они занимаются оценкой дальности, высоты и скорости полета боеприпасов.

Как сообщает японская береговая охрана, оба снаряда, вероятнее всего, уже упали в морское пространство. Первое предупреждение было опубликовано в 08:06 по местному времени (02:06 по мск). Через пять минут появилось предупреждение о том, что выпущенная ракета могла уже упасть. А в 02:16 по московскому времени служба обнародовала новое оповещение о втором запуске ракеты.

Ранее эксперт объяснил усиление конфронтации между Пхеньяном и Сеулом. По мнению востоковеда МГИМО Александра Воронцова, снизить градус напряженности мешает нежелание сторон идти на политические уступки и отсутствие взаимоприемлемых переговорных позиций. Он отметил, что со стороны официальных Сеула и Вашингтона активно продвигается конфронтационная повестка.