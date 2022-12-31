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Вучич заявил, что Сербия не откажется от своей позиции по антироссийским санкциям

Семен Лавров
03:50 31.12.2022
Сербия не введет санкции против России до тех пор, пока это не будет противоречить жизненным интересам республики.
Вучич заявил, что Сербия не откажется от своей позиции по антироссийским санкциям
© Фото: Predrag Milosavljevic, XinHua, Globallookpress
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Сербия намерена продолжать отстаивать свою позицию касательно отказа от введения антироссийских санкций. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич.

При этом сербский лидер уточнил, что будет поддерживать Россию до тех пор, пока это возможно.

«Насколько мы сможем защищать эту позицию - увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам страны, но в любом случае, легко мы от этой позиции не отречемся», - сказал он в интервью телеканалу Prava.

Александр Вучич также сравнил сербский народ с маленьким племенем галлов, которое не сдается и продолжает борьбу за собственную свободу. По его словам, Сербия не может пообещать, что не введет санкции против России, однако подобная позиция значит намного больше, чем чужие ложные обязательства.

Ранее президент Сербии поблагодарил нашу страну за политическую поддержку в период эскалации на севере Косово. Он также выразил слова благодарности Индии и Китаю.

До этого Вучич призвал косовских сербов разобрать баррикады, которые блокировали дороги, связывающие регион с югом непризнанной республики. Волнения на севере Косово были вызваны действиями властей Приштины, которые в декабре арестовали нескольких экс-полицейских сербского происхождения.

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