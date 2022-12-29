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Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время обострения в Косово

Семен Лавров
00:15 29.12.2022
Кроме этого, сербский лидер поблагодарил Индию и Китай.
Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время обострения в Косово
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Республики Сербия выразил слова благодарности России за оказанную политическую поддержку во время роста напряжения на севере Косово и Метохии.

«Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает», - цитирует его телеканал Pink.

Кроме этого, сербский лидер поблагодарил Индию и Китай.

Вечером 28 декабря Вучич прибыл в приграничный с непризнанным Косово город Рашка, в котором у него пройдет встреча с местными сербами. По его словам, он готов провести там ночь, если возникнет такая необходимость.

Ранее Александр Вучич призвал выставивших баррикады на севере Косово соотечественников демонтировать заграждения дорог. Это мотивировано тем, что Белград, по его словам, получил «надежные гарантии». Кроме этого, Приштина освободила под домашний арест бывшего полицейского Деяна Пантича, этнического серба, задержанного косовской полицией 10 декабря. Арест Пантича и еще нескольких бывших полицейских сербского происхождения послужил причиной волнений сербов в регионе.

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