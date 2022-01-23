Посол Украины заявил об ущербе репутации Германии из-за заявлений о принадлежности Крыма
По словам Андрея Мельника, слова немецкого вице-адмирала заставили украинцев «вспомнить об ужасах нацистской оккупации».
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Заявления главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха нанесли ущерб репутации страны на мировой арене. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Как сообщил дипломат изданию Die Welt, слова вице-адмирала «серьезно поставили под сомнение международный авторитет и надежность Германии, при этом не только с украинской стороны». Заявления Шенбаха шокировали украинскую общественность.
«При таком снисходительном отношении украинцы бессознательно вспомнили об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обращались как с недочеловеками», - сказал изданию Мельник.
Ранее Шенбах во время выступления заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. По данным СМИ, из-за этого заявления главнокомандующий может лишиться своего поста.