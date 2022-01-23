Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Украины заявил об ущербе репутации Германии из-за заявлений о принадлежности Крыма

Алексей Курильченко
13:20 23.01.2022
По словам Андрея Мельника, слова немецкого вице-адмирала заставили украинцев «вспомнить об ужасах нацистской оккупации».
Посол Украины заявил об ущербе репутации Германии из-за заявлений о принадлежности Крыма
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Заявления главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха нанесли ущерб репутации страны на мировой арене. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Как сообщил дипломат изданию Die Welt, слова вице-адмирала «серьезно поставили под сомнение международный авторитет и надежность Германии, при этом не только с украинской стороны». Заявления Шенбаха шокировали украинскую общественность.

«При таком снисходительном отношении украинцы бессознательно вспомнили об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обращались как с недочеловеками», - сказал изданию Мельник.

Ранее Шенбах во время выступления заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. По данным СМИ, из-за этого заявления главнокомандующий может лишиться своего поста.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:53 В стране и мире
Видео
«Он знал куда шел»: родные убитой в омской деревне семьи рассказали о преступнике
11:54 В стране и мире
Число госпитализаций с COVID-19 в РФ сократилось более чем на треть за сутки
09:49 В стране и мире
В НИЦ Гамалеи заявили, что «омикрон» не остановит пандемию COVID-19
08:51 В стране и мире
В акватории Черного моря загорелся танкер с российским экипажем
08:24 В стране и мире
Глава Забайкалья призвал изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных
Популярное
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Видео
Тактаров пригласил в октагон напавших на него в Мексике
В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.