Посол Украины заявил об ущербе репутации Германии из-за заявлений о принадлежности Крыма

Как сообщил дипломат изданию Die Welt, слова вице-адмирала «серьезно поставили под сомнение международный авторитет и надежность Германии, при этом не только с украинской стороны». Заявления Шенбаха шокировали украинскую общественность.

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