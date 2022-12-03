Сегодня в украинском МИД заявили, что в общей сложности дипмиссии страны по всему миру получили 17 посылок со взрывчаткой или частями животных.

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Посольство Украины в Мадриде получило раздавленный глаз животного. Информацию об этом Europa Press подтвердили в Министерстве внутренних дел Испании.

Сегодня в украинском МИД заявили, что в общей сложности дипмиссии страны по всему миру получили 17 посылок со взрывчаткой или частями животных.

«Министерство внутренних дел подтвердило... что подозрительный конверт, обнаруженный в посольстве Украины в Мадриде, содержал раздавленный глаз животного», - сообщает агентство.

В пятницу, 2 декабря, в СМИ появились сообщения о том, что украинское посольство в столице Испании оцепили, правоохранители попросили людей покинуть выделенный периметр.

Первый случай с опасной посылкой произошел в дипломатическом представительстве в среду, 30 ноября. Тогда взрыв прогремел после того, как комендант посольства открыл коробку.