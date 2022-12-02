СМИ: посольство Украины в Мадриде снова оцеплено

Как утверждается, действия правоохранителей обусловлены тем, что дипмиссия получила такую же «кровавую посылку», как и украинские посольства в шести странах ЕС.

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Украинское посольство в Мадриде снова оцеплено сотрудниками полиции, передает телеканал RTVE.

В минувшую среду, 30 ноября, в этой же дипмиссии произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП произошло после того, как сотрудник посольства вскрыл конверт, однако впоследствии утверждалось, что взорвалась коробка. Тогда легкие повреждения получил один человек - комендант дипломатического представительства.

Как утверждается, в данный момент полицейские оцепили территорию посольства и попросили людей покинуть периметр. Посол и другие дипломаты все еще остаются в здании.

По информации Reuters, действия правоохранителей обусловлены тем, что дипмиссия получила такую же «кровавую посылку», как и украинские посольства в шести странах ЕС.

В МИД Украины ранее заявили, что в диппредставительства страны в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии пришли пакеты с глазами животных.