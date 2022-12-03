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Кулеба: посольства Украины получили 17 посылок со взрывными устройствами и частями животных

Сергей Лебедев
11:17 03.12.2022
По словам министра, среди дипломатов хотят посеять страх.
Кулеба: посольства Украины получили 17 посылок со взрывными устройствами и частями животных
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Украинские посольства по всему миру получили 17 писем с частями животных и настоящими или фальшивыми взрывными устройствами. Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Эта кампания направлена на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов», — сказал дипломат.

Напомним, в минувшую среду, 30 ноября, в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв. Изначально сообщалось, что ЧП произошло после того, как сотрудник посольства вскрыл конверт, однако впоследствии утверждалось, что взорвалась коробка.

Тогда легкие повреждения получил один человек - комендант дипломатического представительства.

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