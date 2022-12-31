Нацгвардия Мексики обнаружила человеческие черепа в посылке в США

При досмотре с помощью рентгена следовавшей в США посылки сотрудники национальной гвардии Мексики обнаружили четыре человеческих черепа.

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Странная посылка, в которой лежало четыре человеческих черепа, обнаружена национальной гвардией Мексики в одном из аэропортов страны. Сообщается, что части скелета переправлялись курьерской службой в Южную Каролину, США.

«Национальная гвардия обнаружила в аэропорту Керетаро четыре человеческих черепа», - пишет издание Milenio.

Данная находка была сделана во время проверки посылки с помощью рентгена. При этом черепа были завернуты в алюминиевую фольгу и прозрачный пластик.

Ранее в украинские посольства в различных странах Европы пришли посылки со внутренностями и глазами животных. Их получили представительства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии. В ответ на это министр иностранных дел страны заявил, что таким образом кто-то пытается запугать дипломатов.