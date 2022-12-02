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МИД Украины: посольства страны в шести государствах ЕС получили пакеты с глазами животных

Анна Назайкина
15:52 02.12.2022
Речь идет о диппредставительствах в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии.
МИД Украины: посольства страны в шести государствах ЕС получили пакеты с глазами животных
© Фото: Carlos LujÃ°N, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Посольства Украины в шести государствах Европейского союза получили пакеты с глазами животных. Об этом заявили в украинском Министерстве иностранных дел.

Спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко написал в своих социальных сетях, что речь идет о диппредставительствах в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии.

«Поступили окровавленные пакеты с глазами животных. Они пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом», - заявил представитель МИД Украины.

В минувшую среду, 30 ноября, взрыв прогремел в посольстве Украины в Мадриде. Позже появились сообщения, что ЧП произошло, когда сотрудник дипмиссии вскрыл одно из писем, пришедших на адрес посольства.

Впоследствии было уточнено, что взорвалась коробка, а не конверт. Ее во дворе посольства открыл комендант. Услышав внутри посылки странный звук, мужчина отбросил ее. Он получил легкие повреждения.

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