Путин: Запад врал о мире, а готовился к агрессии

По словам президента, западные страны цинично используют Украину и ее народ для ослабления и раскола России.

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Западные элиты годами заверяли всех в своих мирных намерениях, в том числе — по разрешению конфликта в Донбассе. Но все это оказалось ложью. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе традиционного новогоднего обращения к россиянам.

«На деле же всемерно поощряя неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии», - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что западные страны цинично используют Украину и ее народ для ослабления и раскола России. По словам президента, сделать это не позволят никому.

Напомним, ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения «были попыткой дать время Украине» и она «использовала это время, чтобы стать сильнее». В Кремле отметили, что слова экс-канцлера доказывают, что доверять подписям европейских политиков нет причин.