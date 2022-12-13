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Экс-канцлер Австрии упрекнул Меркель за слова о Минских соглашениях

Ян Брацкий
04:40 13.12.2022
Ранее Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были попыткой выиграть для Украины время на то, чтобы «стать сильнее».
Экс-канцлер Австрии упрекнул Меркель за слова о Минских соглашениях
© Фото: Alexei Nikolsky Kremlin Pool Globallookpress
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Откровения бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают и подрывают доверие к европейским политикам. С таким заявлением выступил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала... что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине... чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом», - цитирует его РИА Новости.

Ранее Меркель призналась, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине на то, чтобы она «стала сильнее». По словам экс-главы правительства ФРГ, сегодняшняя Украина в военном плане выгодно отличается от страны образца 2014-2015 годов.

Российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель. По его словам, это было «абсолютно неожиданным».

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