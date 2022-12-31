«Она в своем собственном мире»: столетней матери Пеле не сообщили о смерти сына

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Мама легендарного футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту), которой недавно исполнилось 100 лет, не знает о его смерти. Об этом сообщила сестра спортсмена Мария Люсия, которая ухаживает за пожилой женщиной, пишет Mirror.

«Мы разговариваем, но она не знает об этой ситуации. Она находится в своем собственном мире», — сказала родственница Пеле, имея в виду заболевание его матери.

Сестра футболиста добавила, что когда она упоминает имя Пеле, его мать отвечает: «Мы будем молиться за него», однако она полностью не осознает смысла того, что ей говорят.

Всемирно известный футболист, единственный трижды чемпион мира скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительного онкологического заболевания. Пеле похоронят, согласно завещанию, на 14-этажном кладбище в городе Сантос, перед этим поклонники смогут отдать последние почести кумиру на стадионе Вила Белмиро. После прощания похоронная процессия пройдет по улицам и ненадолго остановится у дома мамы Пеле.