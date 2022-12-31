В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле сообщили, что Путин записал новогоднее обращение прямо из штаба ЮВО

Сергей Лебедев
15:19 31.12.2022
Также президент пообщался с командующими и вручил государственные награды военнослужащим.
В Кремле сообщили, что Путин записал новогоднее обращение прямо из штаба ЮВО
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Российский президент Владимир Путин записал свое новогоднее обращение к согражданам прямо из штаба Южного военного округа, расположенного в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оттуда президент поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступление», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Также российский лидер в штабе ЮВО пообщался с командующими. Кроме того, Владимир Путин вручил боевые знамена новым воинским формированиям и государственные награды военнослужащим, которые проявившим мужество и героизм.

Напомним, сегодня Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим праздником. Он поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.