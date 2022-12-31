В Кремле сообщили, что Путин записал новогоднее обращение прямо из штаба ЮВО

Также президент пообщался с командующими и вручил государственные награды военнослужащим.

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Российский президент Владимир Путин записал свое новогоднее обращение к согражданам прямо из штаба Южного военного округа, расположенного в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оттуда президент поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступление», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Также российский лидер в штабе ЮВО пообщался с командующими. Кроме того, Владимир Путин вручил боевые знамена новым воинским формированиям и государственные награды военнослужащим, которые проявившим мужество и героизм.

Напомним, сегодня Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим праздником. Он поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.