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«Наша победа, как и Новый год - неотвратима»: Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим праздником

12:00 31.12.2022
Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим праздником.

«Мы встречаем его (Новый год - Прим. ред.) в сложной военно-политической обстановке, когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское», - сказал он.

Героически защищая безопасность нашей страны, бойцам приходится встречать 2023 год вдали от своих близких, решая сложнейшие задачи в ходе СВО, отметил Шойгу.

«Находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве и в удаленных районах мирового океана, вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас – Россия!», - добавил министр.

Глава оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм, которые они проявили при выполнении воинского долга.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год – неотвратима!», - заключил Шойгу.

Ранее, 22 декабря, министр обороны поздравил российских бойцов с наступающим Новым годом в зоне специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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