Путин посетил штаб Южного военного округа
Там он пообщался с командующими, а также вручил боевые знамена новым воинским формированиям.
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Президент России Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного Военного округа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В штабе ЮВО российский лидер пообщался с командующими, а также вручил боевые знамена новым воинским формированиям.
Кроме того, президент РФ вручил госнаграды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе СВО.
«Президент России вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при волнении боевых задач в ходе специальной военной операции», - сообщил Песков.
Представитель Кремля заявил, что были вручены боевые ордена и медали. Он также добавил, что президент записал новогоднее обращение в штабе Южного военного округа.