В стране и мире Путин посетил штаб Южного военного округа Анна Назайкина Там он пообщался с командующими, а также вручил боевые знамена новым воинским формированиям. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного Военного округа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В штабе ЮВО российский лидер пообщался с командующими, а также вручил боевые знамена новым воинским формированиям. Кроме того, президент РФ вручил госнаграды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе СВО. «Президент России вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при волнении боевых задач в ходе специальной военной операции», - сообщил Песков. Представитель Кремля заявил, что были вручены боевые ордена и медали. Он также добавил, что президент записал новогоднее обращение в штабе Южного военного округа. Экспертное мнение и аналитика