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ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР

14:04 31.12.2022
Пункты дислокации были поражены в районе Красного Лимана и Червоной Дибровы.
ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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ВКС России удалось поразить три пункта временной дислокации иностранных наемников в Донецкой Народной Республике, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва», - сказал он.

Также в ходе брифинга сообщил об освобождении населенного пункта в Запорожской области.

Ранее пленный украинский боевик рассказал о том, как обращается с пехотой украинское командование. Он заявил, что к бойцам относились как «к грязи» и не беспокоились об их безопасности.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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