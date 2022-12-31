В стране и мире ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР Пункты дислокации были поражены в районе Красного Лимана и Червоной Дибровы. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: ВКС России удалось поразить три пункта временной дислокации иностранных наемников в Донецкой Народной Республике, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва», - сказал он. Также в ходе брифинга сообщил об освобождении населенного пункта в Запорожской области. Ранее пленный украинский боевик рассказал о том, как обращается с пехотой украинское командование. Он заявил, что к бойцам относились как «к грязи» и не беспокоились об их безопасности. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика