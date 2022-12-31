ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР
Пункты дислокации были поражены в районе Красного Лимана и Червоной Дибровы.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
ВКС России удалось поразить три пункта временной дислокации иностранных наемников в Донецкой Народной Республике, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва», - сказал он.
Также в ходе брифинга сообщил об освобождении населенного пункта в Запорожской области.
Ранее пленный украинский боевик рассказал о том, как обращается с пехотой украинское командование. Он заявил, что к бойцам относились как «к грязи» и не беспокоились об их безопасности.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.