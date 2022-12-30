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«Относятся как к грязи»: пленный рассказал, как обращается с пехотой украинское командование

11:22 30.12.2022
Украинец раскритиковал командира батальонно-тактической группы и признался, что считает себя обманутым.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Попавший в российский плен украинец Максим Полько рассказал о своем последнем бое и об отношении к пехоте со стороны командования. Видеозапись с его рассказом публикует Министерство обороны РФ.

«Руководство батальонной тактической группы (БТГ) поставило задачу зайти на рубеж и дождаться прохода наших основных сил. Мы там были сутки, ждали прохода, находились постоянно под минометным обстрелом, связи у меня не было. С нами было два офицера», - поделился он.

Во время боя офицеров убили, Максим пытался организовать эвакуацию, но не вышло, к тому же он получил ранение. Потом подошли превосходящие силы РФ. Украинцы поняли, что не имеет смысла вести бой, поэтому сложили оружие и сдались в плен. Мужчина заявил, что никакого физического насилия в отношении пленных не применялось, а российские медики оказали помощь раненым. Он также раскритиковал командира батальонно-тактической группы.

«Полковник Ястреб, командир БТГ Ястреб, я не знаю, как имя и отчество. Он к пехоте относится как к грязи. С попаданием его в БТГ уровень безопасности людей в пехотном подразделении понизился до нуля», - добавил он.

С появлением Ястреба среди тех, кто был в его подчинении, было много отказников. Также полковник угрожал подчиненных посадить в тюрьму. Максим сказал, что считает себя обманутым, поскольку его с товарищами не уведомили перед боем о том, что противник численно превосходит.

«Нас не уведомили, что связь туда не доходит. Нас уведомили, что группа противника в районе, но не уведомили количество. Я был обманут. Обман заключался в том, что с нами не считались как с людьми. Я вам рассказывал перед этим. Думаю, что полковника Ястреба после окончания войны ждет тюрьма, если те люди, которые пошли на смерть, останутся живы», - заключил Максим.

Ранее корреспондент Игорь Лапик в сюжете «Звезды» рассказал, как наша артиллерия взламывает оборону противника на Артемовском направлении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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